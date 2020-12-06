Бекхэм назвал мечтой игру за одну команду с Мбаппе

Бывший полузащитник «ПСЖ» и сборной Англии Дэвид Бекхэм прокомментировал достижение 21-летнего форварда парижан Килиана Мбаппе.

В матче 13-го тура лиги 1 «Монпелье» — «ПСЖ» (1:3) французский футболист забил 100-й гол за парижан.

«Я хотел бы по-прежнему оставаться игроком, потому что играть с таким нападающим, как Килиан, было бы для меня мечтой», — цитирует Бекхэма Goal.

Мбаппе забил 100 голов в 137 играх в составе «ПСЖ», за который он играет с 2017 года. Парижане после 13 туров чемпионата Франции занимают 1 место в турнирной таблице.