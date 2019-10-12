Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Франция

Бекхэм хочет стать агентом Мбаппе

09:20
Теги:

Бывший игрок сборной Англии и владелец клуба «Майами» в MLS Дэвид Бекхэм хочет стать агентом нападающего «ПСЖ» Кильяна Мбаппе, сообщает Daily Mail. В сентябре 2019 года 44-летний англичанин основал свою агентскую компанию «Footwork management», которая уже начала набор клиентов. По задумке Бекхэма, Мбаппе должен стать первым известным клиентом компании.

В текущем сезоне 20-летний француз провел на поле 6 матчей, в которых забил 2 гола. По слухам, Мбаппе интересуются «Реал» и «Манчестер Сити».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир