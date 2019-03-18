Балотелли хотел спровоцировать игроков "ПСЖ" футболкой Рэшфорда, но не успел

Нападающий "Марселя" Марио Балотелли в матче 29-го тура чемпионата Франции против "ПСЖ" (1:3) собирался устроить провокацию, сообщает GFFN. Итальянец под игровую форму надел футболку нападащего "МЮ" Маркуса Рэшфорда и собирался показать ее, если бы забил гол.

Тем самым Балотелли хотел напомнить "ПСЖ" о вылете из Лиги Чемпионов. Решающий гол с пенальти забил Рэшфорд. Форвард не смог забить гол в этой встрече, а на 62-й минуте был заменен из-за удаления голкипера Стива Манданда. Его место на поле занял голкипер Пеле.