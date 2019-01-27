00:40 27 января | Футбол — Франция

Бадиашиле расплакался после поражения "Монако" от "Дижона"

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Защитник "Монако"  Бенуа Бадиашиле расплакался после поражения команды в матче чемпионата Франции с "Дижоном" (0:2). После этого поражения монегаски остались на предпоследнем месте в лиге 1.

17-летний Бадиашиле после игры разрыдался, что попало на кадры телетрансляции. Его успокаивали вратарь Диего Бенальо и нападающий Радамель Фалькао.

 

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