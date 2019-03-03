Автогол Лотоа принес "Лиллю" победу над "Дижоном"

"Лилль" переиграл "Дижон" в матче 27-го тура чемпионата Франции - 1:0. Единственный гол встречи забил Весли Лотоа (автогол).

"Лилль" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 54 очка. "Дижон" с 20 баллами располагается на 19-й строчке.

В других матчах дня "Ницца" переиграла "Страсбур" (1:0), "Генгам" и "Нант" голов не забили (0:0).

Чемпионат Франции

Лига 1



27-й тур

"Лилль" - "Дижон" - 1:0 (0:0)

Гол: Лотоа, 72 - в свои ворота.

"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Коне, Габриэл, Зеки Челик, Тиагу Мендес, Шека, Пепе (Руй Фонте, 86), Иконе (Бамба, 79), Араужу, Леан (Реми, 63).

"Дижон": Аллен, Лотоа, Ямбере, Шафик, Хаддади, Агерд (Кейта, 76), Абед, Слити (Квон Чхан Хун, 72), Марье (Амальфитано, 58), Жулиу Тавареш, Саид.

Предупреждение: Саид, 29.

Судья: Тюаль (Франция).

3 марта. Лилль. Стадион "Пьер Моруа".

Чемпионат Франции

Лига 1

27-й тур

"Ницца" - "Страсбур" - 1:0 (1:0)

Гол: Аталь, 20.

"Ницца": Бенитес, Данте, Сарр, Эрелль, Пельмар (Бюрнер, 63), Аталь, Данилу, Сиприен, Макенго (Тамез, 77), Ле Мелу, Сен-Максимен (Вальтер, 90+1).

"Страсбур": Селс, Коне, Лала, Митрович, Каси, Томассон, Прцич, Льенар (Айорк, 68), Сиссоко, Да Кошта (Грансир, 84), Мотиба (Зохи, 78).

Удаления: Грансир, 89. Данилу, 89.

Судья: Ваттеллье (Франция).

3 марта. Ницца. Стадион "Алльянц Ривьера".

Чемпионат Франции

Лига 1

27-й тур

"Генгам" - "Нант" - 0:0

Нереализованный пенальти: Ронжье, 90+6 (вратарь)

"Генгам": Кайар, Сорбон, Ребошу, Эбоа Эбоа, Ш.Траоре, Бенезе, До (Дидо, 86), Коко (Роделен, 72), Блас, Фири, Ру (Менди, 78).

"Нант": Тэтэрушану, Паллуа, Ие, Кватенг, Ш.Траоре, Диегу Карлос, Крхин (Туре, 90+1), Ронжье, Жиротто, Мутуссами (Эйсерик, 82), Кулибали (Манце, 88).

Предупреждения: Паллуа, 45. Ш.Траоре, 85. Эбоа Эбоа, 90+5.

Судья: Бюке (Франция).

3 марта. Генгам. Стадион "Stade du Roudourou".

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