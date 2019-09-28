«Анже» сыграл вничью с «Амьеном» (1:1) в матче 8-го тура чемпионата Франции. У гостей на 13-й минуте встречи отличился форвард Стивен Мендоса, у хозяев — нападающий Рашид Алиуи.

«Амьен» с 8 очками располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Анже» — 2-я строчка и 16 баллов.

Чемпионат Франции. Лига 1

8-й тур

«Анже» — «Амьен» — 1:1 (0:1)

Голы: Мендоса, 13 (0:1). Алиуи, 83 (1:1).

«Анже»: Бютель, Траоре, Тома, Аит Нури (Канга, 73), Сиссе (Фюльжини, 61), Мангани, Капель, Тиуб, Сантамария, Перейра Лаж (Нинга, 46), Алиуи.

«Амьен»: Гюртнер, Шеджу, Калабрези, Алеесами, Дибасси, Блен, Гнаоре (Зунгу, 82), Какюта, Корнетт (Аколо, 65), Мендоса (Бодмер, 79), Отеро.

Предупреждение: Сиссе, 35.

Судья: Абед (Франция).

28 сентября. Анже. Стадион «Раймон Копа».

«Метц» и «Тулуза» сыграли вничью (2:2) в матче 8-го тура чемпионата Франции.

«Тулуза» — 13-е место и 9 баллов. «Метц» — 16-я строчка и 8 очков.

«Метц» — «Тулуза» — 2:2 (1:0)

Голы: Диалло, 4 (1:0). Саид, 86 (1:1). Ньян, 90+1 — с пенальти (2:1). Кулурис, 90+6 (2:2).

«Метц»: Укиджа, Бой, Сентонз, Делен, Траоре (Коад, 82), Гакпа, Н`Дорам, Майга, Фофана, Нгюетт (Амброз, 46), Диалло (Ньян, 12).

«Тулуза»: Рейне, Изима-Мирен, Силла, Морейра, Амиан, Венкер (Саного, 76), Макенго, Сангаре, Доссеви (Саид, 68), Градель, Лейя Исека (Кулурис, 79).

Предупреждения: Делен, 11. Градель, 90+6.

Судья: Батта (Франция).

28 сентября. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».

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