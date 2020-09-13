«Анже» победил «Реймс», «Брест» — «Дижон», «Ланс» — «Лорьян», «Ренн» — «Ним»
Состоялись матчи 3-го тура чемпионата Франции.
Чемпионат Франции
Лига 1
3-й тур
«Анже» — «Реймс» — 1:0 (0:0)
Гол: Баокен, 55.
Нереализованный пенальти: Баокен, 44 (вратарь)
«Анже»: Бернардони, Бамба, Траоре, Тома, Думбья, Мангани (Кулибали, 70), Капель (Тиуб, 71), Фюльжини, Сантамария, Бобишон (Павлович, 63), Баокен (Диони, 78).
«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Маресич, Конан, Шавалерен (Дингоме, 76), Кафаро (Мунетси, 46), Кассама (Бериша, 61), Зенели (Кутеса, 46), Диа, Туре (Хорнби, 81).
Предупреждения: Баокен, 19. Туре, 49. Тома, 52. Мунетси, 85. Фюльжини, 90+1.
Удаления: Фас, 42. Тома, 60.
Судья: Бастьен.
13 сентября. Анже. Стадион «Раймон Копа».
«Дижон» — «Брест» — 0:2 (0:1)
Голы: Перро, 42 (0:1). Кардона, 90+5 (0:2).
«Дижон»: Гомис, Экуэле Манга, Шафик, Панзо (Юнусса, 80), Чала, Ндонг, Шейх (Лотоа, 46), Марье (Целина, 46), Эбимбе, Добре (Ассале, 46), Филипп (Саммаритано, 63).
«Брест»: Ларсоннье, Пьер-Габриэль (Фоссюрье, 21), Перро, Эрелль (Шардонне, 73), Дюверн, Белькебла (Баттоккио, 24), Диалло, Февр (Кардона, 73), Шарбоннье, Мунье, Ле Дуарон (Мбок, 46).
Предупреждение: Шейх, 19.
Удаление: Ассале, 55.
Судья: Дешепи.
13 сентября. Дижон. Стадион «Гастон Жерар».
«Лорьян» — «Ланс» — 2:3 (1:2)
Голы: Грбич, 14 (1:0). Какюта, 31 — с пенальти (1:1). Медина, 34 (1:2). Ганаго, 63 (1:3). Висса, 90+3 — с пенальти (2:3).
«Лорьян»: Нарди, Морель, Ле Гофф, Ляпорт, Мендес (Чалоба, 82), Марво (Ле Фе, 64), Лемуан (Бозок, 74), Буагар, Грбич, Висса, Диарра (Абержель, 46).
«Ланс»: Лека, Гради, Баде, Медина, Бура (Силла, 85), Какюта (Перез, 71), Каюзак (Маурисио, 71), Клаусс (Мишлен, 57), Дукуре, Жан (Ганаго, 57), Сотока.
Предупреждения: Буагар, 6. Ляпорт, 30. Диарра, 45. Каюзак, 49. Ле Фе, 65. Баде, 79.
Удаление: Баде, 90+2.
Судья: Пети.
13 сентября. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар».
«Ним» — «Ренн» — 2:4 (1:2)
Голы: Гирасси, 12 (0:1). Кубас, 36 (1:1). Гирасси, 39 (1:2). Ферхат, 55 (2:2). Агерд, 72 (2:3). Буриго, 90+7 (2:4).
«Ним»: Рейне, Ландре, Мартинес, Мелинг, До (Бриансон, 80), Ферхат, Филиппото (Алакуш, 46. Фомба, 80), Кубас, Бенраху (Ру, 80), Рипар, Денки (Коне, 56).
«Ренн»: Сален, Да Силва, Траоре (Соппи, 79), Мауасса, Агерд, Н`Зонзи, Мартен, Камавинга (Буриго, 64), Гирасси (Юну, 79), Тэ (Дель Кастильо, 79), Рафинья (Гбохо, 88).
Предупреждения: Мауасса, 27. Денки, 50. Н`Зонзи, 60. Камавинга, 60. Рипар, 72. Буриго, 79. Да Силва, 85. Сален, 90+5.
Судья: Лесаж.
13 сентября. Ним. Стадион «Стад де Костьер».