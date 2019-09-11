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Антуан Гризманн: «Останавливать матчи из-за гомофобных или расистских выкриков — верное решение»

14:46
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Нападающий сборной Франции и «Барселоны» Антуан Гризманн поддержал идею останавливать матчи из-за проявления гомофобии или расизма. В чемпионате Франции на старте было сезона было уже несколько остановок встреч.

— Считаю верным решением останавливать матчи из-за гомофобных или расистских выкриков, — цитирует RTL Гризманна. —  Если прервем матчи, люди не будут довольны, и они перестанут это делать.

Судья остановил матч «ПСЖ» из-за гомофобных баннеров на стадионе

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