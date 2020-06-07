Анелька считает, что «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов

Бывший нападающий «ПСЖ» Николя Анелька призвал клуб подписать контракт с форвардом Эдинсоном Кавани. Его соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

— Отпустить Кавани было бы очень большой ошибкой, — приводит слова француза Goal. — Он остается единственной девяткой. У него много огрехов, но он проводит сумасшедшие игры, забивает.

В Париже нужна конкуренция. Это отлчиный нападающий, которого вы рискуете отдать конкуренту, потому что он обязательно перейдет в другой большой клуб. А когда сыграет с «ПСЖ», то обязательно забьет. И вот тут-то у них сильно расстроятся.

«ПСЖ» — отличная команда. С теми игроками, которые у них есть, они достаточно хороши, чтобы выиграть Лигу Чемпионов. В конце концов они это сделают.

Единственная проблема — это слабая конкуренция в Лиге 1. Быть чемпионом Франции — это хорошо, но чтобы прогрессировать в европейском масштабе, им регулярно нужны сложные матчи.