Андре Виллаш-Боаш: «При 0:2 в матче с «Монако» я подумал: «Это неправда!»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал победу над «Монако» (4:3) в пятом туре чемпионата Франции. Его команда отыгралась с 0:2 уже в первом тайме.

— Третий гол «Монако» в конце матча поставил нас в затруднительное положение, — цитирует L'Equipe португальского специалиста. — При 0:2 я подумал: «Это неправда!» Потому что мы контролировали игру. Затем продолжили хорошо играть. Очень рад за ребят, мы поднимаемся по турнирной таблице.

3 пропущенных мяча? Для тренера это не самый хороший результат. Ты всегда предпочитаешь строго играть в обороне. Но это был прекрасный матч для зрителей.

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