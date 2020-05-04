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«Амьен» создал петицию против вылета в лигу 2. Клуб предлагает расширить высший дивизион до 22 команд

4 мая 2020, 15:25
«Амьен» предлагает расширить лигу 1. Фото ФК «Амьен».
«Амьен» предлагает расширить лигу 1. Фото ФК «Амьен».
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«Амьен» запустил петицию после досрочного завершения сезона во Франции. Клуб хочет добиться справедливости и повлиять на решение, которое идет против справедливости в спорте, говорится в заявлении на сайте команды.

«Амьен» предложил футбольным властям расширить лигу 1 до 22 команд в сезоне-2020/21. Петицию подписали уже несколько тысяч человек.

Ранее стало известно, что сезон будет завершен досрочно, используя текущее расположение команд в турнирной таблице. «Амьен» занимает предпоследнюю строчку, отставая от спасительной 18-й строчки на четыре очка.

В суд планируют обратиться мэр Амьена и президент клуба. Они будут выстраивать свою позицию на том факте, что «Амьен» в теории мог набрать еще 30 очков, учитывая, что до конца турнира оставалось 10 туров. Помимо «Амьена» элитный дивизион покидает «Тулуза», набравшая лишь 13 очков в 28 турах.

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