«Александр Великий». «Монако» показал фото Головина
18 августа 2020, 11:59
«Монако» на официальной странице клуба в Twitter опубликовал фото российского полузащитника Александра Головина.
«Александр Великий», — подписала пост пресс-служба французского клуба.
В прошлом сезоне 24-летний Головин провел в составе «Монако» 25 матчей, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.
Aleksandr the Great ? pic.twitter.com/0GYfPiD9Pb— AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) August 18, 2020
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