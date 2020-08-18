«Александр Великий». «Монако» показал фото Головина

«Монако» на официальной странице клуба в Twitter опубликовал фото российского полузащитника Александра Головина.

«Александр Великий», — подписала пост пресс-служба французского клуба.

В прошлом сезоне 24-летний Головин провел в составе «Монако» 25 матчей, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.