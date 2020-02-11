Александр Головин: «После тяжелых нагрузок помогает криотерапия»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о нагрузках в чемпионате Франции во время совместной трансляции с киберспортсменом Святославом Drainys Комиссаровым на портале Twitch.

— У нас недавно был период, игры проходили чуть ли не через каждые два дня, — сказал Головин. — Что-то по типу Boxing Day в Англии, но чуть попроще. Хотя, у нас была одна неделя, играли в понедельник, среду и пятницу. В пятницу выходил в таком состоянии, что даже не знаю, как описать. Я за матч набегаю примерно 13 километров, с большой интенсивностью. После таких игр помогают криотерапии, еще они полезны при микронадрыве мышцы. Заходишь в камеру, где -150 градусов, и стоишь 4 минуты «на мужика». Последние минуты еле стоишь уже.