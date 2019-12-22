Александр Головин: «Отпуск проведу в Калтане. Новый год встречу в Монако»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин получил короткую передышку после субботнего разгрома «Лилля» (5:1). Сам он в этой игре сотворил красивейший гол, разыграв комбинацию с Рубеном Агиларом, которую в итоге завершил Виссам Бен Йеддер. Во многом благодаря этим трем футболистам пока сохранил свой пост главный тренер монегасков Леонарду Жардим.

— В этом матче мы набрали не только важные три очка, но и обеспечили себе отличное настроение перед небольшим отпуском, который у нас будет между первым и вторым кругами. Сколько он продолжится? Недолго, чуть меньше недели. Проведу это время в Калтане, а Новый год буду встречать уже в Монако, — сообщил «СЭ» Александр Головин.

— Что касается субботней игры, то начало матча получилось для нас не очень хорошим, — добавил полузащитник. — Как будто продолжение кубковой игры с «Лиллем» («Монако» потерпел поражение 0:3. — Прим.А.Б.). Но важно, что, пропустив, нам удалось быстро забить ответный мяч. Это придало уверенности. Ну а потом мы играли уже с преимуществом, многое получалось. Важно, что реализовали те возможности забить, которые у нас были. Потому что играть с преимуществом в два, а потом и в три гола, естественно, гораздо легче. (Александр Бобров)

Александр Головин: «Желаю Слуцкому удачи! «Рубин» сделал хороший и правильный выбор»