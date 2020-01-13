Полузащитник «Монако» Александр Головин после матча 20-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» (3:3) отметил, что его команда смотрелась неплохо в сравнении с лидером турнира. Россиянин в этой встрече организовал два первых гола «Монако».

— Думаю, игра понравилась болельщикам, — сказал Головин в комментарии для «СЭ». — Было много моментов, хорошие скорости. Мы могли победить, могли и проиграть, но учитывая, как складывалась игра, ничья это приемлемый результат в данной ситуации. Тем более играли мы против лидера чемпионата в гостях. Конечно, у них есть индивидуально очень сильные футболисты, все их прекрасно знают и сегодня они выделялись. Здесь нет ничего нового. Но и мы смотрелись неплохо, старались отвечать атакой на атаку и навязывать свою игру. В целом этот матч нам можно занести в актив.