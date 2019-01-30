Александр Головин: "Непросто играть в меньшинстве большую часть матча"

Полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал поражение от "Генгама" в полуфинале Кубка лиги (2:2, пенальти 4:5). На 24-й минуте Головин забил первый гол за монегасков. С 14-й минуты команда играла в меньшинстве из-за удаления экс-игрока московского "Динамо" Вильяма Венкера.

- Понятно, что непросто играть в меньшинстве большую часть матча, - цитирует "РИА Новости" Головина. - Тем не менее у нас были шансы выиграть. Все бились до последнего и отдали все силы на поле. Хорошо, что удалось забить. Теперь будем готовиться к следующей игре и сконцентрируемся на матчах чемпионата. Уверен, у нас получится выправить нашу турнирную ситуацию.