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Александр Дюков — о солидарных выплатах за Головина: «Плохо, что деньги не дошли. Но это не вина РФС»

13 февраля 2020, 15:11
Александр Головин. Фото AS Monaco
Александр Головин. Фото AS Monaco
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Президент РФС Александр Дюков высказался о ситуации с выплатами от «Монако» по механизму солидарности школам, подготовившим Александра Головина.

— Плохо, что деньги не дошли. Формально это не вина РФС. Школы должны следить за судьбой воспитанников, — сказал Дюков. — Мы обратили внимание школ и сейчас помогаем в подготовке обращений. Чтобы решить эту проблему, наш отдел паспортизации будет информировать школы о трансферах их воспитанников и о правах на денежное вознаграждение. Введена новая выплата, по которой школа получит деньги за игрока, ушедшего за бесплатный трансфер. (Евгений Белоусов)

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