43-летний Илтон стал самым возрастным игроком в чемпионате Франции за 64 года

В перенесенном матче первого тура чемпионата Франции «Монпелье» обыграл «Лион» со счетом 2:1.

В составе «Монпелье» на поле вышел Виторину Илтон?. 43-летний бразилец стал самым возрастным игроком в лиге 1 с 1956 года после форварда «Труа» Роже Куртуа (44 года).

В минувшем сезоне Илтон провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и заработал две желтые карточки.