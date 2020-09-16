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43-летний Илтон стал самым возрастным игроком в чемпионате Франции за 64 года

16 сентября 2020, 00:13
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В перенесенном матче первого тура чемпионата Франции «Монпелье» обыграл «Лион» со счетом 2:1.

В составе «Монпелье» на поле вышел Виторину Илтон?. 43-летний бразилец стал самым возрастным игроком в лиге 1 с 1956 года после форварда «Труа» Роже Куртуа (44 года).

В минувшем сезоне Илтон провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и заработал две желтые карточки.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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