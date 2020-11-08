4:4! Сверхрезультативная ничья «Ланса» и «Реймса»
В матче 10-го тура чемпионата Франции «Ланс» принимал «Реймс». Встреча завершилась со счетом 4:4.
Чемпионат Франции. Лига 1
10-й тур
«Ланс» — «Реймс» — 4:4 (1:0)
Голы: Банза, 21 (1:0). Кафаро, 47 (1:1). Диа, 54 (1:2). Фокет, 77 — в свои ворота (2:2). Медина, 79 — в свои ворота (2:3). Диа, 81 (2:4). Сотока, 90 (3:4). Сотока, 90+1 (4:4).
«Ланс»: Лека, Фортес (Калимуэндо, 73), Баде, Медина, Бура (Силла, 63), Какюта (Жан, 82), Клаусс, Ш.Дукуре, Сотока, Банза (Кошта, 73), Маурисио (Фофана, 63).
«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Ф.Дукуре, Бериша, Кафаро (Кассама, 69), Мунетси, Сирхейс (Туре, 63), Диа (Кутеса, 86), Мбюкю (Думбья, 46).
Предупреждения: Медина, 14. Маурисио, 18. Фас, 46. Баде, 76.
Судья: Леонар (Франция).
8 ноября. Ланс. Стадион «Боллар-Делелис».
«Метц» — «Дижон» — 1:1 (1:1)
Голы: Бальде, 13 (0:1). Яде, 21 (1:1).
Нереализованные пенальти: Нгюетт, 8 (вратарь), Шуйар, 30 (вратарь)
«Метц»: Укиджа, Бой, Сентонз, Бронн, Делен, Фофана, Майга, Нгюетт (Лейя Исека, 60), Булая, Яде (Вагнер, 60), Гей (Амброз, 77).
«Дижон»: Рачоппи, Экуэле Манга, Лотоа, Шафик (Музинга, 68), Кулибали, Боэй, Ндонг, Целина, Ассале (Конате, 63), Шуйар, Бальде (Шейх, 82).
Предупреждения: Вагнер, 64. Шуйар, 90. Делен, 90+1.
Судья: Делажо (Франция).
8 ноября. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».
«Ним» — «Анже» — 1:5 (0:2)
Голы: Перейра Лаж, 1 (0:1). Баокен, 23 (0:2). Баокен, 56 (0:3). Диони, 82 — с пенальти (0:4). Коне, 90+1 (1:4). Кабо, 90+4 (1:5).
«Ним»: Рейне, Ландре, Бюрнер, Бриансон, Алакуш, До, Ферхат, Кубас (Коне, 66), Элиассон (Рипар, 66), Бенраху, Ариби (Денки, 46).
«Анже»: Бернардони, Траоре, Тома, Мансо, Думбья, Мангани (Бобишон, 84), Амаду (Кулибали, 75), Фюльжини, Перейра Лаж (Кабо, 69), Баокен (Диони, 69), Тиуб (Эль Мелали, 75).
Предупреждения: Перейра Лаж, 14. Мангани, 17. Бенраху, 39. Амаду, 54. До, 55. Кулибали, 78. Мансо, 90+5.
Судья: Шнайдер (Франция).
8 ноября. Ним. Стадион «Стад де Костьер».
«Лорьян» — «Нант» — 0:2 (0:0)
Голы: Бамба, 80 (0:1). Блас, 83 (0:2).
«Лорьян»: Нарди, Морель, Абержель (Ле Фе, 86), Гравиллон, Ляпорт, Делаплас, Чалоба (Монкондюи, 79), Висса, Амель (Грбич, 84), Лорьенте (Диарра, 79), Моффи (Марво, 65).
«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва (Траоре, 23), Аппиа, Паллуа, Жиротто, Абед, Туре, Блас, Луза, Коко (Бамба, 77), Коло Муани.
Предупреждения: Амель, 18. Лорьенте, 19. Луза, 32. Морель, 82.
Судья: Фраппар (Франция).
8 ноября. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/