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17-летний воспитанник «ПСЖ» забил 4000-й гол в истории клуба

02:27

«ПСЖ» в матче 1/2 финала Кубка лиги против «Реймса» забил 4000-й гол в своей истории. Его автором стал 17-летний воспитанник Танги Куасси. Для воспитанника парижан этот мяч стал первым на профессиональном уровне.

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