17-летний воспитанник «ПСЖ» забил 4000-й гол в истории клуба

«ПСЖ» в матче 1/2 финала Кубка лиги против «Реймса» забил 4000-й гол в своей истории. Его автором стал 17-летний воспитанник Танги Куасси. Для воспитанника парижан этот мяч стал первым на профессиональном уровне.