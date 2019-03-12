"Золотая бутса": у Месси один конкурент – Мбаппе

Подведены промежуточные итоги конкурса Ассоциации европейских спортивных изданий "Золотая бутса". Сейчас в нем лидируют Лионель Месси ("Барселона"), Кильян Мбаппе ("ПСЖ") и Фабио Квальярелла ("Сампдория"). Аргентинец набрал 52 балла, француз – 48, итальянец – 40.
Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэффициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е – 1,5.
|
Игрок
|
Клуб
|
Чемпионат
|
Мячи
|
Коэффициент
|
Баллы
|
Барселона
|
Испания
|
26
|
2
|
52
|
ПСЖ
|
Франция
|
24
|
2
|
48
|
Сампдория
|
Италия
|
20
|
2
|
40
|
Милан/Дженоа
|
Италия
|
19
|
2
|
38
|
Ювентус
|
Италия
|
19
|
2
|
38
В последние годы "Золотую бутсу" выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14). (Александр Бобров)