"Золотая бутса": у Месси один конкурент – Мбаппе

Подведены промежуточные итоги конкурса Ассоциации европейских спортивных изданий "Золотая бутса". Сейчас в нем лидируют Лионель Месси ("Барселона"), Кильян Мбаппе ("ПСЖ") и Фабио Квальярелла ("Сампдория"). Аргентинец набрал 52 балла, француз – 48, итальянец – 40.

Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэффициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е – 1,5.

Игрок Клуб Чемпионат Мячи Коэффициент Баллы 1. Лионель Месси Барселона Испания 26 2 52 2. Кильян Мбаппе ПСЖ Франция 24 2 48 3. Фабио Квальярелла Сампдория Италия 20 2 40 4. Кшиштоф Пентек Милан/Дженоа Италия 19 2 38 Криштиану Роналду Ювентус Италия 19 2 38

В последние годы "Золотую бутсу" выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14). (Александр Бобров)