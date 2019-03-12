16:20 12 марта | Футбол — Зарубежные

"Золотая бутса": у Месси один конкурент – Мбаппе

Лионель Месси. Фото REUTERS
Лионель Месси. Фото REUTERS
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Подведены промежуточные итоги конкурса Ассоциации европейских спортивных изданий "Золотая бутса". Сейчас в нем лидируют Лионель Месси ("Барселона"), Кильян Мбаппе ("ПСЖ") и Фабио Квальярелла ("Сампдория"). Аргентинец набрал 52 балла, француз – 48, итальянец – 40.

Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэффициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е – 1,5.

Игрок

Клуб

Чемпионат

Мячи

Коэффициент

Баллы

1. Лионель Месси

Барселона

Испания

26

2

52

2. Кильян Мбаппе

ПСЖ

Франция

24

2

48

3. Фабио Квальярелла

Сампдория

Италия

20

2

40

4. Кшиштоф Пентек

Милан/Дженоа

Италия

19

2

38

Криштиану Роналду

Ювентус

Италия

19

2

38

В последние годы "Золотую бутсу" выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14). (Александр Бобров)

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