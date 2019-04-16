Жуткий перелом в матче африканской Лиги чемпионов. Видео 18+

Матч 1/4 финала африканской Лиги чемпионов "Видад" (Марокко) - "Хоройя" (Гвинея) (5:0) был омрачен жуткой травмой одного из футболистов.

Сенегальский голкипер гостей Карим Ндиайе столкнулся со своим партнером по команде Бубакаром Самассеку и получил тяжелую травму. В этом эпизоде оба футболиста не добрались до мяча, и соперникам удалось забить гол после их столкновения. Врачи вратаря его с поля. Позднее оказалось, что у него двойной перелом ноги.

В воскресенье футболист перенес операцию в Рабате. Контракт 34-летнего голкипера истекал в конце сезона, но клуб продлил соглашение с ним на три года в качестве жеста доброй воли.