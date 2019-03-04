Жесть в MLS: "Колорадо" и "Портленд" провели самый холодный матч в истории лиги

"Колорадо Рэпидз" и "Портленд Тимберз" открыли сезон MLS ничьей - 3:3. Хозяева встречи ушли от поражения на 94-й минуте, гол забил Андре Шиньяшики.

Эта игра стала самой холодной в истории лиги. Матч в Денвере состоялся при 18 градусах Фаренгейта (-7 градусов Цельсия). Кроме того, во время встречи шел обильный снегопад. Игру даже пришлось останавливать во втором тайме для расчистки поля.