Жесть в MLS: "Колорадо" и "Портленд" провели самый холодный матч в истории лиги

"Колорадо Рэпидз" и "Портленд Тимберз" открыли сезон MLS ничьей - 3:3. Хозяева встречи ушли от поражения на 94-й минуте, гол забил Андре Шиньяшики.
Эта игра стала самой холодной в истории лиги. Матч в Денвере состоялся при 18 градусах Фаренгейта (-7 градусов Цельсия). Кроме того, во время встречи шел обильный снегопад. Игру даже пришлось останавливать во втором тайме для расчистки поля.
The Colorado Rapids and Portland Timbers played the coldest game in MLS history last night - 18°F 🥶🥶– FOX Soccer (@FOXSoccer) 3 марта 2019 г.
📸: @gwephoto pic.twitter.com/Y7dZYuETpu
Views.#Rapids96 | #SnowClasico3 | #COLvPOR pic.twitter.com/7hRPX9ii0H– Colorado Rapids (@ColoradoRapids) 3 марта 2019 г.
SHOVEL BREAK!!!#Rapids96 | #SnowClasico3 | #COLvPOR pic.twitter.com/Jzlr9ioCZ4– Colorado Rapids (@ColoradoRapids) 3 марта 2019 г.
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