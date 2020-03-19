Жена Луиза Адриану пошутила над пустыми полками в российских магазинах

Жена нападающего «Палмейрас» Луиза Адриану российская модель Екатерина Дорожко в своем Instagram пошутила над россиянами, опустошающими прилавки магазинов в условиях пандемии коронавируса.

Дорожно опубликовала видео из магазина с пустыми полками, cопроводив его смеющимися смайлами и подписью: «Не надо так».

Из Инстаграма Екатерины Дорожко pic.twitter.com/jrEaTngFio — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) March 19, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 222 643 человек. Умерших — 9 115, выздоровевших — 84 506. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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