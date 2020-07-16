Зе Луиш: «Мой вклад в чемпионство «Порту» оказался не таким значительным»

Нападающий «Порту» Зе Луиш поделился впечатлениями от победы в чемпионате Португалии. На счету экс-фоврарда «Спартака» 7 голов в 18 матчах.

— Хочу посвятить чемпионство всем, кто потерял близких в это нелегкое время, — написал нападающий в своем Instagram. — Оно трудное для всех. В конце концов важно то, что мы завоевали титул и подарили радость людям, а также то, что я помог команде. Мой вклад в победу оказался не таким значительным, кая планировал, но жизнь — это взлеты и падения. Я был с командой в хорошие и плохие моменты. Жизнь продолжается, мы продолжим наше путешествие.