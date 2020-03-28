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Заразившийся коронавирусом Жезуш договаривается о новом контракте с «Фламенго»

11:12
Жорже Жезуш. Фото Instagram.
Жорже Жезуш. Фото Instagram.
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Главный тренер «Фламенго» Жорже Жезуш ведет переговоры о новом контракте с клубом, сообщает A Bola. Под его руководством красно-черные выиграли Кубок Либертадорес (впервые с 1981 года) и чемпионат Бразилии (впервые с 2009-го).

65-летний Жезуш ранее тренировал такие клубы, как «Витория Гимарайнш», «Белененсеш», «Брага», «Бенфика», «Спортинг» и саудовский «Аль-Хиляль».

На днях специалист угодил в небольшой скандал. Подхватив инфекцию коронавируса, Жорже Жезуш вернулся в родную Португалию. В аэропорт Лиссабона он прибыл в защитных перчатках и маске, тогда как встречавшие его журналисты были без индивидуальных средств защиты. В конечном счете репортеры допекли тренера, и тот выпалил: «Это вы должны были заразиться вирусом».

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