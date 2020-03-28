Заразившийся коронавирусом Жезуш договаривается о новом контракте с «Фламенго»

Главный тренер «Фламенго» Жорже Жезуш ведет переговоры о новом контракте с клубом, сообщает A Bola. Под его руководством красно-черные выиграли Кубок Либертадорес (впервые с 1981 года) и чемпионат Бразилии (впервые с 2009-го).

65-летний Жезуш ранее тренировал такие клубы, как «Витория Гимарайнш», «Белененсеш», «Брага», «Бенфика», «Спортинг» и саудовский «Аль-Хиляль».

На днях специалист угодил в небольшой скандал. Подхватив инфекцию коронавируса, Жорже Жезуш вернулся в родную Португалию. В аэропорт Лиссабона он прибыл в защитных перчатках и маске, тогда как встречавшие его журналисты были без индивидуальных средств защиты. В конечном счете репортеры допекли тренера, и тот выпалил: «Это вы должны были заразиться вирусом».