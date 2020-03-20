Вторая сенсация чемпионата Белоруссии за 2 дня: новичок «вышки» отобрал очки у чемпиона

Брестское «Динамо» и «Смолевичи» сыграли вничью в первом туре чемпионата Белоруссии-2020 — 1:1. «Динамо» в сезоне-2019 стало чемпионом страны, прервав 13-летнюю серию БАТЭ. «Смолевичи» же вернулись в высшую лигу после одного сезона в первой.

Ворота «Смолевичей» защищал российский голкипер Александр Фильцов, ранее выступавший за такие клубы, как «Локомотив», «Краснодар» и тульский «Арсенал». Также в их составе на поле появились еще три россиянина: воспитанник ЦСКА Муталип Алибеков, воспитанник «Зенита» Константин Котов и воспитанник «Локомотива» Алексей Турик.

За «Динамо» в числе прочих играли экс-форвард сборной Украины Артем Милевский и бывший хавбек «Рубина» Сергей Кисляк.

Это второй неожиданный результат чемпионата Белоруссии за два дня. Накануне 15-кратный чемпион страны, вице-чемпион-2019 БАТЭ уступил «Энергетику-БГУ» (1:3).

Белорусская высшая лига — единственный европейский чемпионат, который не был прерван из-за эпидемии коронавируса. Турнир стартовал в намеченные сроки и со зрителями.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 234 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 84 тысяч выздоровели, 9861 человек умер. В России зафиксировано 253 случая заражения.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

1-й тур

«Динамо-Брест» — «Смолевичи» — 1:1 (0:0)

Голы: Мухамедов, 55 (0:1). Габи, 69 (1:1).