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Вратарь забил на 4-й добавленной минуте и вывел «Тигрес» в 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ

17:05

«Тигрес» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов КОНКАКАФ. В ответной игре 1/8 финала мексиканский клуб обыграл сальвадорскую «Альянсу» 4:2. Первая игра завершилась победой «Альянсы» 2:1. До добавленного ко второму тайму времени «Тигрес» вел 3:2, что устраивало соперника, проходившего дальше за счет большего количества голов на выезде.

Однако в добавленное время в штрафную «Альянсы» прибежал голкипер «Тигрес» Науэль Гусман, который и поразил ворота ударом головой.

Первый мяч «Тигрес» провел экс-форвард «Вест Хэма» и «Эвертона» Эннер Валенсия, а затем дубль оформил бывший нападающий «Марселя» и сборной Франции, финалист Евро-2016 Андре-Пьер Жиньяк.

В четвертьфинале «Тигрес» встретится с американским «Нью-Йорк Сити».

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