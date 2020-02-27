Вратарь забил на 4-й добавленной минуте и вывел «Тигрес» в 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ

«Тигрес» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов КОНКАКАФ. В ответной игре 1/8 финала мексиканский клуб обыграл сальвадорскую «Альянсу» 4:2. Первая игра завершилась победой «Альянсы» 2:1. До добавленного ко второму тайму времени «Тигрес» вел 3:2, что устраивало соперника, проходившего дальше за счет большего количества голов на выезде.

Однако в добавленное время в штрафную «Альянсы» прибежал голкипер «Тигрес» Науэль Гусман, который и поразил ворота ударом головой.

Nahuel Guzm?n sent Tigres into the CONCACAF Champions League quarter-finals with a last-minute winner.



He's the goalkeeper. ?



(via @TigresOficial)pic.twitter.com/C51gRsfz4y — Squawka News (@SquawkaNews) February 27, 2020

Первый мяч «Тигрес» провел экс-форвард «Вест Хэма» и «Эвертона» Эннер Валенсия, а затем дубль оформил бывший нападающий «Марселя» и сборной Франции, финалист Евро-2016 Андре-Пьер Жиньяк.

В четвертьфинале «Тигрес» встретится с американским «Нью-Йорк Сити».