Вратарь "Арарата-2" скончался от огнестрельного ранения в голову

Голкипер армянского клуба "Арарат-2" Мушег Гевондян погиб от огнестрельного ранения в голову, сообщает Sputnik Армения. Минувшей ночью в ереванском районе Канакер-Зейтун произошла стрельба, в ходе которой были госпитализированы трое мужчин.

- С глубокой скорбью сообщаем, что в ночь на 16 апреля от огнестрельного ранения скончался вратарь "Арарата-2" Мушег Гевондян. Клуб выражает свои соболезнования членам семьи, родственникам и друзьям Гевондяна, - говорится в сообщении клуба.

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