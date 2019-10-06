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Во время матча «Сан-Паулу» — «Форталеза» пчела укусила Дани Алвеса

6 октября 2019, 13:43
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Во время матча 23-го тура чемпионата Бразилии «Сан-Паулу» — «Форталеза» (2:1) рой пчел атаковал угловой флажок, сообщает Globo. Игру пришлось прервать, а защитник хозяев Дани Алвес был укушен пчелой во время подачи углового. Ответственность за замену флажка взял на себя защитник гостей Джексон, который не пострадал.

После 23 туров чемпионата «Сан-Паулу» расположился на 5 месте, а «Форталеза» — на 14-м.

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