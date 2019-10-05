«Витесс» Слуцкого победил «Утрехт» и поднялся на третье место

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в матче 9-го тура чемпионата Голландии на своем поле обыграл «Утрехт» со счетом 2:1. Победный гол забил Тим Матавж.

«Витесс» занимает третье место в турнирной таблице, уступая только «Аяксу» и ПСВ. АЗ имеет игру в запасе и может опередить команду Слуцкого по итогам тура.

«Утрехт» идет шестым.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

9-й тур

«Витесс» — «Утрехт» — 2:1 (1:1)

Голы: Кларк, 9 (1:0). Махер, 38 (1:1). Матавж, 68 (2:1).

«Витесс»: Пасвер, Даса, Обиспо, Дуки, Кларк, Базур (Бейтинк, 87), Дико (Грот, 69), Беро, Таннан (Фор, 36), Матавж, Линссен.

«Утрехт»: Пас, Клайбер, Янссен, Хогма, ван дер Марел, Рамселар (Эмануэлсон, 70), Махер, Густафссон, Керк, Абасс (Баэбек, 46), ван де Стрек (Черны, 76).

Предупреждения: Янссен, 63. Бейтинк, 88.

Судья: Кайперс (Голландия).

5 октября. Арнем. Стадион «ГелреДом».

«Спарта Р» — «Твенте» — 2:1 (0:0)

Голы: Халил Дервисоглу, 48 (1:0). Вердонк, 51 (1:1). Сметс, 88 (2:1).

«Спарта Р»: Кореманс, Маттей, Фриндс, Файе, Абелс, Риго, Харруи, Сметс, Ахе (Велдвейк, 61), Райхи (Д.Дуарте, 64), Халил Дервисоглу (Пиру, 90).

«Твенте»: Дроммел, Схенк, Бейен, Вердонк, Плегесуэло, Брама, Эспиноса, Бускетс (Ромератоэ, 58), Берггрен (Селахи, 86), Канталапьедра, Накамура (Мениг, 77).

Предупреждения: Вердонк, 9. Фриндс, 22. Берггрен, 74. Канталапьедра, 79.

Удаление: Плегесуэло, 85.

Судья: Мансхот (Голландия).

5 октября. Роттердам. Стадион «Спарта».