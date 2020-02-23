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«Виссел Кобе» запретил своим фанатам петь и скандировать на трибунах

23 февраля 2020, 14:37
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Японский клуб «Виссел Кобе», за который выступает полузащитник Андрес Иньеста, запретил своим болельщикам петь, скандировать и размахивать флагами в первом матче сезона чемпионата Японии против «Йокогамы». Это сделано, чтобы не допустить распространения коронавируса, сообщает официальный сайт клуба.

Кроме того, клуб попросил остаться дома болельщиков, у которых есть синдромы простуды или гриппа. Здоровые же должны надеть маски и помыть руки после прохождения на стадион.

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