«Шанхай Шанган» без Халка проиграл «Виссел Кобе» с Иньестой и вылетел из азиатской Лиги чемпионов

«Виссел Кобе» вышел в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов. В 1/8 финала японский клуб обыграл китайский «Шанхай Шанган» — 2:0. Победный мяч провел капитан команды, 36-летний чемпион мира-2010 Андрес Иньеста. Капитан шанхайцев, экс-форвард «Зенита» Халк не попал в заявку на игру.

«Виссел Кобе» встретится в четвертьфинале с победителем матча между японской «Йокогамой» и корейским «Сувон Блювингз». В другом четвертьфинальном матче сыграют еще один клуб из Кореи «Ульсан» и «Бэйцзин Гоань» из Китая.

Один финалист турнира уже известен — им стал иранский «Персеполис».

Лига чемпионов Азии

1/8 финала

«Виссел Кобе» — «Шанхай Шанган» — 2:0 (1:0)

Голы: Иньеста, 31 (1:0). Ниси, 50 (2:0).