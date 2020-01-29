Вильфрид Бони подписал контракт с «Аль-Иттихадом». Игроком интересовался «Рубин»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Суонси» Вильфрид Бони подписал контракт с «Аль-Иттихадом» из Саудовской Аравии, сообщает Sky Sports.

Контракт с 31-летним ивуарийцем рассчитан до конца июня 2022 года. В начале января 2020 года Бони рассказывал в интервью The Athletic, что его услугами интересовался казанский «Рубин».

Бони перешел в «Аль-Иттихад» на правах свободного агента, коим являлся с лета 2019 года, Последний официальный матч ивуариец провел в апреле 2019 года за «Аль-Араби» из Катара, в котором выступал на правах аренды из «Суонси».