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Видич займет пост генерального директора «Црвены Звезды»

10 февраля 2020, 16:02
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Бывший защитник «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич летом займет должность генерального директора «Црвены Звезды», сообщает Republika.

Вместе с ним в команду придет бывший нападающий сборной Сербии Марко Пантелич, который займет место в спортивного директора. Главным тренером будет назначен экс-полузащитник «Интера» Деян Станкович.

Видич выступал за «Црвену Звезду» с 2000 по лето 2004 года, после чего перешел в «Спартак» и стал с красно-белыми серебряным призером чемпионата России. Серб отыграл в России полтора сезона, прежде чем подписать контракт с «МЮ» в январе 2006-го. В чемпионате России он провел 39 матчей, забив 4 гола.

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