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Вице-президент «Галатасарая» заболел коронавирусом

23 марта 2020, 16:16
«Галатасарай». Фото galatasaray.org.
«Галатасарай». Фото galatasaray.org.
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Вице-президент «Галатасарая» Абдуррахим Албайрак заболел коронавирусом. Также заразилась и его жена, сообщает официальном сайт турецкого клуба.

66-летний функционер и его супруга сдали положительный тест на коронавирус на шестой день лечения от болезни. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 341 365 человек. Умерших — 14 759, выздоровевших — 98 866. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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