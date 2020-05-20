Вице-президент ФИФА: «Когда вернутся международные матчи? В нашей конфедерации, надеюсь, в сентябре»

Президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна и вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни на специальном вебинаре Soccerex высказал мнение о ситуации в современном футболе.

— Когда вернутся международные матчи? В нашей конфедерации, надеюсь, в сентябре. В каком-то виде. Но это зависит от того, откроются ли границы и когда это произойдет. Что касается зрителей, крупных турниров с сотнями тысячи болельщиков... Думаю, мы все ждем, что следующим летом пройдут Кубок Америки, чемпионат Европы... Полагаю, что свет в конце туннеля увидим летом будущего года. Тогда в полной мере можно будет говорить о возвращении к нормальному футболу. (Александр Бобров)