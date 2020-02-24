В Танзании тренера дисквалифицировали на полгода за празднование победы
Танзанийский тренер Мани Гамера эмоционально отпраздновал победу своих подопечных над бывшей командой, сняв перед болельщиками штаны и показав им непристойные жесты.
Матч между «Мьембени» и «Янгомбе» завершился со счетом 1:0 в пользу первой команды.
После финального свистка тренер победителей начал бурно праздновать выигрыш. Он подбежал к трибунам и начал показывать болельщикам своей бывшей команды непристойные жесты.
Позже он снял штаны и продолжил провоцировать фанатов. После этого игроки «Мьембени» взяли тренера на руки и пронесли его вдоль трибун.
In Zanzibar coach Mani Gamera of Miembeni has been suspended for 6 months and fined circa $ 200 after his celebrations in his side's 1-0 win over his former employers Jang'ombe. ??? pic.twitter.com/VEFoWs4UXF— Salim Masoud Said (@salimosaid) February 21, 2020
За такое празднование победы Гамера понес серьезное наказание. На него наложили штраф в размере 200 долларов и дисквалифицировали на 6 месяцев.