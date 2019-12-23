В Танзании на футболистов напали дикие пчелы. Игроки и болельщики спасались бегством
11:28
Во время матча на Кубок Независимости Танзании «Янга» — «Иринга Юнайтед» (4:0) на стадион залетели дикие пчелы. Из-за этого матч пришлось прервать. Видео опубликовал Twitter Azam TV.
#ASFC Jana kulitokea nyuki kwenye Dimba hili la Uhuru, je leo kutatokea nini?.— Azam TV (@azamtvtz) December 22, 2019
Simba vs Arusha United LIVE #AzamSports2 game imeanza. #ZBC2 #AzamSports2 #AzamFederationCup #ASFCUpdates #KombeLaShirikisho pic.twitter.com/DdixL2Rc0i
Рой пчел заставил футболистов и судей лечь на газон, чтобы их не покусали. Болельщики же спасались бегством. Матч все же был возобновлен при счете 3:0 в пользу «Янги», когда пчелы улетели. Команде впоследствии удалось забить еще один мяч.
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