В Таджикистане стартовал чемпионат страны

5 апреля стартовал 29-й чемпионат Таджикистана.

Сегодня пройдут три матча: ««Вахш» — «Истаравшан», «Куктош» — «Регар-ТадАЗ» и «Локомотив-Памир» — «Файзканд».

Днем ранее в Суперкубке страны «Истиклол» обыграл «Худжанд» со счетом 2:1.

Турнир пройдет в три круга с участием десяти клубов. Команды высшего дивизиона заявили для участия в предстоящем чемпионате 42 легионера.

Отметим, что случаев заражения коронавирусом в Таджикистане не зафиксировано. Из-за пандемии коронавируса почти во всем мире остановлены спортивные мероприятия. Национальный чемпионат по футболу продолжается в Белоруссии.