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В «Кайрате» объяснили, почему команду пополнил Вагнер Лав, а не Тошич

9 сентября 2020, 17:56
Зоран Тошич. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Зоран Тошич. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал о том, почему не состоялся переход экс-игрока ЦСКА Зорана Тошича. Сейчас за команду выступает другой бывший футболист московских армейцев Вагнер Лав.

— Вы хотели зимой Тошича сюда из Китая. Зимой вы будете выбирать между Вагнером и Тошичем?

 — Мы вели переговоры. К сожалению, у нас был запрет в чемпионате Казахстана на иностранцев-футболистов старше 30 лет, не играющих в своей сборной.

— Насколько я знаю, вы пролоббировали отмену

 — Мы не пролоббировали, мы объяснили: хорошо, а кого тогда брать? Сели и объяснили федерации, в чем плюсы и минусы. Сейчас если бы этот запрет присутствовал, то Вагнер бы не приехал сюда. Сейчас 30-летние ребята многие играют, и играют на высоком уровне. Поэтому отказываться от них сложно, тем более в нашей ситуации, когда нужно признать: в Казахстан не все приедут. Надо понять: приедут на завершение карьеры или за деньгами.

С Тошичем мы вели переговоры, практически обо всем договорились, но из-за этого запрета сдвинули вопрос на полгода. Он подписал контракт в Китае, поэтому вопрос закрылся.

— Зимой он будет актуальным?

 — Если у него закончится контракт в Китае.

— Два футболиста такого уровня в «Кайрате» — это реально сегодня?

 — Я думаю, что нам одного достаточно, — сказал Боранбаев в интервью каналу «Красава» на Youtube.

33-летний Зоран Тошич выступает за китайский клуб второй лиги «Тайчжоу Юаньда». По данным Transfermarkt, его контракт истекает 31 декабря 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=07ipxP3xNr8&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0

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