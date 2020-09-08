В чемпионате Шотландии разрешили частично открыть трибуны на двух матчах

Два матча ближайшего тура чемпионата Шотландии пройдут не при пустых трибунах. Правительство страны разрешило частичный допуск зрителей на две игры.

Как сообщает Sky Sports, в порядке эксперимента на матчи «Абердин» — «Килмарнок» и «Росс Каунти» — «Селтик» допустят не более 300 зрителей. Остальные игры пройдут при пустых трибунах. Решение о допуске болельщиков на дальнейшие матчи будет принято позднее.

В прошлом сезоне чемпионат Шотландии был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. В текущем сезоне игры проходили без зрителей.