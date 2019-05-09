"В целом адаптировался достаточно быстро". Джанаев - о выступлении в Польше

Бывший вратарь "Спартака" Сослан Джанаев в интервью рассказал "СЭ", как ему играется в польском чемпионате.

В начале февраля Джанаев разорвал контракт с "Рубином", а в конце того же месяца подписал контракт с "Медзью" из польского города Легница, которая выступает в высшей лиге страны.

– Как быстро вы освоились в чемпионате Польши, вообще в стране? Насколько сложно было это сделать?

– Естественно, первое время пришлось тяжеловато. Особенно в первые две недели – пока привыкал и осваивался в новом коллективе, в новой стране для себя и новой языковой среде. Но в целом адаптировался достаточно быстро. Старался не обращать внимания на внешние факторы. Основной задачей было – сконцентрироваться на работе.

– Вы никогда не играли за пределами России. Почему решились на это вызов? Руководствовались ли примерами других вратарей, например, вашего земляка Габулова?

– Действительно, я никогда не играл за границей. Тем интереснее было себя проверить в Польше. Примерами других игроков я не руководствовался. Хотелось протестировать себя – так скажем, выйти из зоны комфорта. Все-таки в России привычная среда, привычный язык. Все привычно, чувствуешь себя, как дома. В Польше же ты – в гостях. Ничего не знаешь. Выступления здесь – новый профессиональный опыт, новые задачи, которых нужно достичь. Это должно помочь мне в будущем. (Иван Торопцев)

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