В Белоруссии расследуют крупное дело о договорных матчах

В суде Московского района Минска начались слушания по делу о договорных матчах, сообщает «Прессбол».

Впервые о расследовании было сообщено в январе 2019-го, когда сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД в Минске и Могилеве с поличным были задержаны участники международной преступной группы, занимавшиеся договорными матчами. Троих подозреваемых взяли под стражу — экс-волейболиста могилевского «Коммунальника» Дениса Осипова, а также бывших футболистов — Виталия Ланько и Виктора Боровицкого.

В ходе предварительного следствия были установлены факты подкупов участников профессиональных соревнований, покушение на подкуп, а также факты хищений, связанных с мошенническим завладением денег букмекерских контор. Всего на скамье подсудимых оказались 20 игроков.

Помимо побывавших в СИЗО Осипова, Боровицкого и Ланько (в зал они прибыли своим ходом, стало быть, выпущены на подписку), подсудимыми являются: Михаил Горбачев, Алексей Козлов, Игорь Лисица, Алексей Сучков, Артем Теплов, Игорь Холодков, Александр Юдицкий, Александра Белявский, Валерий Белявский, Евгений Белявский, Вячеслав Голик, Денис Лебедев, Александр Прокопенко, Сергей Цветинский, Андрей Штыгель, Александр Костеж, Александр Тарликовский.

Среди обвиняемых выделяются трое — экс-футболисты Виталий Ланько, Виктор Боровицкий и экс-волейболист Денис Осипов. Это их задержали 5 января 2019-го и поместили под стражу, что и дало начало распутыванию дела. Они, однако, все уже давно не под стражей. Осипов пробыл под арестом до 8 марта, Ланько — до 4 апреля, Боровицкий — до 2 июля.

Всей троице предъявлены обвинения в подкупе участников профессиональных соревнований. Подобных эпизодов следствие насчитало пятнадцать плюс одно покушение на такой подкуп. Кроме того, Боровицкому инкриминированы 12 фактов хищений, связанных с «мошенническим завладением денег букмекерских контор». Простыми словами — Боровицкий делал ставки на матчи, которые должны были завершиться по известному ему сценарию, а затем выводил деньги. По данным следствия, таких встреч набралось десять, ставок — двенадцать. Всего, исходя из материалов дела, таким образом Боровицкий вывел на свой счет около 13 700 рублей.

Именно Боровицкий и Ланько являются главными фигурантами дела. Именно они, по версии обвинения, подбирали исполнителей, договаривались, передавали деньги.

Нечестных игр, дошедших до суда, — шестнадцать. Один волейбольный матч и пятнадцать футбольных. Всего по данным следствия обвиняемые получили на руки 84 600 долларов и 6 300 евро.