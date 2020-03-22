Состоялись матчи полуфинала Кубка Гонконга. В первой игре «Истерн» разгромил «Пегасус» — 5:0. В другой — «Гуанчжоу Фули» в серии пенальти одолел «Тай По» — 2:2 (пенальти — 5:3).

Гонконг располагается в 900 км от Уханя, где произошла вспышка эпидемии коронавируса. Из-за нее были приостановлены и отменены почти все турниры, включая чемпионат Китая. Из соображений безопасности матчи Кубка Гонконга прошли без зрителей.

Отметим, что пост технического директора «Истерна» занимает латвиец Андрей Штолцерс, который в качестве футболиста защищал цвета таких клубов, как «Шахтер» и «Фулхэм», а вторую половину 2000 года отыграл в «Спартаке» и стал в его составе чемпионом России.

По последним данным коронавирусом заболело более 308 тысяч человек, из них выздоровело порядка 95 тысяч, умерло 13 тысяч. В Гонконге выявлено 274 случая заболевания, 100 человек уже вылечились, 4 умерли.

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