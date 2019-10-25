Украинский форвард Яремчук не стал отказываться от своих слов про сборную России

Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук признался, что не хотел никого обидеть своим заявлением о победе сборной России над Шотландией (4:0) в матче отборочного турнира к Евро-2020, сообщает Tribuna.com.

Ранее 23-летний Яремчук прокомментировал победу над сборной Португалии (2:1). Его команда обеспечила себе досрочный выход на Евро-2020. Тогда он сказал: «Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмет Евро. Выиграли, все нормально, готовимся дальше».

«Честно, я никого не хотел обидеть этим высказыванием, — цитирует Яремчука Tribuna.com. — Это мое мнение, и оно не меняется. Я не реагирую на высказывания журналистов: это не моя работа. Я не хочу менять мнение, которое высказал в том интервью. Это мое мнение, и оно остается со мной. Кто-то может соглашаться, кто-то — не соглашаться.

«В принципе, я уже взрослый человек. Стараюсь не обращать внимания на СМИ, особенно российские. Поэтому для меня это было не очень тяжело. Я на эти высказывания даже внимания не обращал, честно. Мне без разницы, могут писать дальше. У меня есть свое мнение, и я от него отказываться не буду. Не жалею ли, что сказал это публично? Я много думал насчет этого. Может быть, не нужно было это говорить в прессу. Но мое мнение такое, и оно не поменялось».

Роман Яремчук: «Сборная Украины — не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмет Евро» // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира