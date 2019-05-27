"УАНЛ Тигрес" Рафаэла Кариоки выиграл чемпионат Мексики

Победителем чемпионата Мексики 2019 года (Клаусура) стал Клуб "УАНЛ Тигрес". Во втором матче финала команда сыграла вничью с "Леоном" на выезде (0:0).

В первом матче "Тигрес" победил со счетом 2:0 и по сумме двух игр стал победителем. За команду выступает бывший полузащитник "Спартака" Рафаэл Кариока. Для него это второй чемпионский титул в Мексике. Первый он завоевал в 2017 году (Апертура). Также в составе "УАНЛ Тигрес" чемпионом стал Андре-Пьер Жиньяк, экс-форвард сборной Франции

Чемпионат Мексики

Клаусура

Финал

Ответный матч

"Леон" - "УАНЛ Тигрес" - 0:0

Удаление: Москера ("Леон"), 90+3

Первый матч: 0:1