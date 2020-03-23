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У 66-летнего тренера «Галатасарая» Фатиха Терима обнаружили коронавирус

23 марта 2020, 22:10
Фатих Терим. Фото ФК «Галатасарай»
Фатих Терим. Фото ФК «Галатасарай»
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Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим в своем Twitter сообщил о заболевании коронавирусом COVID-19. 66-летний турецкий специалист подчеркнул, что уже находится в больнице.

«Согласно результатам исследований, которые были сегодня сделаны, то у меня положительный тест на коронавирус. Сейчас я нахожусь в хороших руках в больнице. Не беспокойтесь», — написал Терим.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 372 658 человек. Умерших — 16 314, выздоровевших — 101 373. В России на данный момент 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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