Турция приостановила футбольные, баскетбольные и волейбольные соревнования из-за коронавируса

Министр спорта Турции объявил о приостановке всех футбольных, баскетбольных и волейбольных матчей на территории страны из-за коронавируса, сообщает Эмилиано Карчиа.

Ранее Турция вместе с Белоруссией оставались единственными лигами, где не был остановлен чемпионат страны по футболу.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 227 764 человек. Умерших — 9 308, выздоровевших — 85 985. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список