Третья сенсация на старте чемпионата Белоруссии: новичок обыграл потенциального участника Лиги Европы

Очередной сенсационый результат зафиксирован в первом туре чемпионата Белоруссии-2020. Новичок высшей лиги «Рух» на выезде победил «Динамо» из Минска — 1:0. Минское «Динамо» — потенциальный участник Лиги Европы-2019/20. В сезоне-2019 клуб занял четвертое место в таблице чемпионата. «Динамо» сыграет во втором по значимости еврокубке, если из полуфиналистов Кубка Белорусии трофей выиграет не «Славия», а одна из трех оставшихся команд.

Минское «Динамо» возглавляет бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко, «Рух» — экс-игрок «Черноморца» и «Балтики» Александр Седнев. В составе столичной команды вышел бывший футболист «Урала» Доминик Динга.

Это уже третья сенсация в четырех стартовых играх сезона. Накануне 15-кратный чемпион страны, серебряный призер прошлого года БАТЭ уступил «Энергетику-БГУ» (1:3), а сегодня действующий чемпион брестское «Динамо» сыграло вничью с еще одним новичком высшей лиги «Смолевичами» — 1:1.

Белорусская высшая лига — единственный европейский чемпионат, который не был прерван из-за эпидемии коронавируса. Турнир стартовал в намеченные сроки и со зрителями.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

1-й тур

«Динамо» Минск — «Рух» — 0:1 (0:1)

Гол: Ковтун, 26.